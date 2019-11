ATP FINALS: Djokovic padrone in quota. Berrettini sogna a quota 40.00

Ha superato tutte le aspettative di inizio stagione, conquistando l’ottavo posto nel ranking mondiale e una storica qualificazione alle Atp Finals al via domenica prossima. Matteo Berrettini entra nel gotha del tennis quarantuno anni dopo Corrado Barazzutti, ma dovrà puntare a un’altra impresa per ribaltare ancora le previsioni dei betting analyst. Da esordiente a sorpresa, Berrettini parte da lontano sul tabellone Microgame, dove, come riporta Agipronews, il trionfo è un sogno a quota 40,00. Il tennista romano chiude la lista dei bookmaker, che invece danno come grande favorito Novak Djokovic a 1,95.

Parte in salita Rafa Nadal, nuovo numero uno nella classifica Atp ma uscito acciaccato da Parigi-Bercy: lo spagnolo è solo a 6,00, alle spalle di Roger Federer (4,00) e Daniil Medvedev (5,00). In doppia cifra il campione uscente Alexander Zverev (12,00), seguito da Stefanos Tsitsipas (15,00); davanti a Berrettini, infine, anche Dominic Thiem, a 18,00