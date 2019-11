Next Gen ATP Finals: Shapovalov si ritira, entra Davidovich Fokina

Dopo aver raggiunto la semifinale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, permettendo inoltre a Matteo Berrettini di qualificarsi per le ATP Finals di Londra grazie alla battuta d’arresto di Gael Monfils, il canadese Denis Shapovalov ha annunciato di non prendere parte alle Next Gen ATP Finals di Milano, in programma la prossima settimana all’Allianz Cloud. A prendere il suo posto sarà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha concluso la stagione al decimo posto della Race.

GLI OTTO PARTECIPANTI: De Minaur, Tiafoe, Humbert, Ruud, Kecmanovic, Ymer, Davidovich Fokina, Sinner (WC)

Lorenzo Carini