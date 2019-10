Next Gen italiani: Francesco Forti rinuncia per infortunio, al suo posto c’è Cobolli

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 ottobre, si terrà il sorteggio del tabellone del torneo Next Gen riservato ai migliori giocatori italiani presenti nella Race to Milano (ad eccezione di Sinner, al quale è stata concessa una wild card per il torneo dei “big). La manifestazione, che si svolgerà da domani e fino a domenica 3 novembre sui campi dello Sporting Milano 3, mette in palio per il vincitore un posto da riserva per le Next Gen ATP Finals.

Nelle ultime ore è arrivato il forfait di Francesco Forti, costretto a cancellarsi dalla manifestazione a causa di un infortunio. Il suo posto è stato preso da Flavio Cobolli: gli organizzatori, infatti, hanno deciso di offrire un invito al giovane romano classe 2002.

GLI OTTO PARTECIPANTI:

Gian Marco Moroni

Giulio Zeppieri

Lorenzo Musetti

Enrico Dalla Valle

Flavio Cobolli (WC)

Jacopo Berrettini

Riccardo Balzerani

Emiliano Maggioli