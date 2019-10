Challenger Ningbo: I risultati con il dettaglio del Day 3

Challenger Ningbo CH | Cemento | $162.480 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ze Zhang vs [8] Alex Bolt



CH Ningbo Ze Zhang Ze Zhang 6 6 Alex Bolt [8] Alex Bolt [8] 4 4 Vincitore: Z. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Zhang 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Bolt 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Yosuke Watanuki vs [2] Bradley Klahn



CH Ningbo Yosuke Watanuki Yosuke Watanuki 7 2 3 Bradley Klahn [2] Bradley Klahn [2] 6 6 6 Vincitore: B. KLAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Watanuki 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Y. Watanuki 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 B. Klahn 15-0 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Klahn 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Watanuki 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-5 → 2-6 Y. Watanuki 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Y. Watanuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 B. Klahn 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Klahn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-4 → 2-4 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

3. Di Wu vs [4] Yasutaka Uchiyama



CH Ningbo Di Wu Di Wu 2 1 Yasutaka Uchiyama [4] Yasutaka Uchiyama [4] 6 6 Vincitore: Y. UCHIYAMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Wu 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 D. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 D. Wu 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Y. Uchiyama 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 D. Wu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [1] Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs Ji Sung Nam / Min-Kyu Song



CH Ningbo Mao-Xin Gong / Ze Zhang [1] Mao-Xin Gong / Ze Zhang [1] 7 3 9 Ji Sung Nam / Min-Kyu Song Ji Sung Nam / Min-Kyu Song 6 6 11 Vincitori: NAM / SONG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 M. Gong / Zhang 0-1 df 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sung Nam / Song 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Gong / Zhang 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 J. Sung Nam / Song 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Sung Nam / Song 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sung Nam / Song 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gong / Zhang 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sung Nam / Song 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Sung Nam / Song 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Sung Nam / Song 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Gong / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Sung Nam / Song 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 J. Sung Nam / Song 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Sung Nam / Song 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Gong / Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Sung Nam / Song 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

5. Andrew Harris / Marc Polmans vs [WC] Xin Gao / Fajing Sun



CH Ningbo Andrew Harris / Marc Polmans Andrew Harris / Marc Polmans 6 6 10 Xin Gao / Fajing Sun Xin Gao / Fajing Sun 4 7 8 Vincitori: HARRIS / POLMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 X. Gao / Sun 1-0 A. Harris / Polmans 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 df 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 df 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 X. Gao / Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Harris / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 X. Gao / Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Harris / Polmans 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 X. Gao / Sun 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Harris / Polmans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 X. Gao / Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Harris / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 X. Gao / Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 A. Harris / Polmans 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 X. Gao / Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Harris / Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 X. Gao / Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Harris / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 X. Gao / Sun 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Harris / Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 X. Gao / Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Harris / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 X. Gao / Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Harris / Polmans 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 X. Gao / Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Harris / Polmans 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 df 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Christopher Eubanks vs [5] Go Soeda



CH Ningbo Christopher Eubanks Christopher Eubanks 7 7 Go Soeda [5] Go Soeda [5] 5 6 Vincitore: C. EUBANKS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* df 6*-1 6-6 → 7-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 C. Eubanks 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Soeda 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 G. Soeda 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Soeda 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 ace 15-15 15-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

2. [13] Andrew Harris vs Ji Sung Nam



CH Ningbo Andrew Harris [13] Andrew Harris [13] 3 5 Ji Sung Nam Ji Sung Nam 6 7 Vincitore: J. NAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sung Nam 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Sung Nam 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Harris 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sung Nam 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 A. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sung Nam 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Sung Nam 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Harris 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Sung Nam 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sung Nam 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Harris 30-0 30-15 df 40-30 2-5 → 3-5 J. Sung Nam 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Harris 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sung Nam 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 J. Sung Nam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sung Nam 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [7] Tatsuma Ito vs Kaichi Uchida



CH Ningbo Tatsuma Ito [7] Tatsuma Ito [7] 3 6 6 Kaichi Uchida Kaichi Uchida 6 3 4 Vincitore: T. ITO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 5-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 5-3 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Ito 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Ito 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Ito 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Uchida 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Ito 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Uchida 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 T. Ito 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Ito 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 K. Uchida 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Ito 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Prajnesh Gunneswaran / Vishnu Vardhan vs Alejandro Davidovich Fokina / Enrique Lopez Perez



CH Ningbo Prajnesh Gunneswaran / Vishnu Vardhan Prajnesh Gunneswaran / Vishnu Vardhan 6 1 Alejandro Davidovich Fokina / Enrique Lopez Perez Alejandro Davidovich Fokina / Enrique Lopez Perez 7 6 Vincitori: DAVIDOVICH FOKINA / LOPEZ PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Gunneswaran / Vardhan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-4 → 1-5 P. Gunneswaran / Vardhan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 15-0 15-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Gunneswaran / Vardhan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 P. Gunneswaran / Vardhan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 P. Gunneswaran / Vardhan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Gunneswaran / Vardhan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Gunneswaran / Vardhan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 P. Gunneswaran / Vardhan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 P. Gunneswaran / Vardhan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 P. Gunneswaran / Vardhan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina / Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Jason Jung / Christopher Rungkat vs [4] Zhe Li / Goncalo Oliveira



CH Ningbo Jason Jung / Christopher Rungkat Jason Jung / Christopher Rungkat 6 6 4 Zhe Li / Goncalo Oliveira [4] Zhe Li / Goncalo Oliveira [4] 7 2 10 Vincitori: LI / OLIVEIRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 J. Jung / Rungkat 0-1 Z. Li / Oliveira 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 9-3 9-4 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Li / Oliveira 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Jung / Rungkat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-1 → 5-2 Z. Li / Oliveira 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 J. Jung / Rungkat 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-0 → 5-0 Z. Li / Oliveira 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 J. Jung / Rungkat 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Z. Li / Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Jung / Rungkat 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Jung / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Z. Li / Oliveira 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Jung / Rungkat 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Z. Li / Oliveira 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Jung / Rungkat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Z. Li / Oliveira 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Jung / Rungkat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Z. Li / Oliveira 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 J. Jung / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Z. Li / Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Jung / Rungkat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Z. Li / Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [14] Enrique Lopez Perez vs [Alt] Nicolas Barrientos



CH Ningbo Enrique Lopez Perez [14] Enrique Lopez Perez [14] 6 6 Nicolas Barrientos Nicolas Barrientos 4 3 Vincitore: E. LOPEZ PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Barrientos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 E. Lopez Perez 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Barrientos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 N. Barrientos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Lopez Perez 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Barrientos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Barrientos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Lopez Perez 15-0 30-0 4-3 → 5-3 N. Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 N. Barrientos 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Lopez Perez 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Barrientos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Barrientos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Yunseong Chung vs [16] Danilo Petrovic



CH Ningbo Yunseong Chung Yunseong Chung 3 3 Danilo Petrovic [16] Danilo Petrovic [16] 6 6 Vincitore: D. PETROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Chung 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Y. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 Y. Chung 15-0 30-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 Y. Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 D. Petrovic 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 Y. Chung 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 Y. Chung 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Petrovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Frederico Ferreira Silva vs [9] Malek Jaziri



CH Ningbo Frederico Ferreira Silva Frederico Ferreira Silva 7 6 Malek Jaziri [9] Malek Jaziri [9] 6 4 Vincitore: F. FERREIRA SILVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Ferreira Silva 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Ferreira Silva 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 M. Jaziri 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* df 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Jaziri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Jaziri 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Ferreira Silva 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Toshihide Matsui / Go Soeda vs Steven Diez / Fabien Reboul



CH Ningbo Toshihide Matsui / Go Soeda Toshihide Matsui / Go Soeda 3 2 Steven Diez / Fabien Reboul Steven Diez / Fabien Reboul 6 6 Vincitori: DIEZ / REBOUL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Matsui / Soeda 15-0 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 S. Diez / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Matsui / Soeda 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 S. Diez / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Matsui / Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Diez / Reboul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Matsui / Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Diez / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Matsui / Soeda 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 S. Diez / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Matsui / Soeda 15-0 30-0 2-4 → 3-4 S. Diez / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Matsui / Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Diez / Reboul 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 T. Matsui / Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Diez / Reboul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Matsui / Soeda 0-15 0-40 15-40 0-0 → 0-1

