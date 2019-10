Masters 1000 Shanghai: Finale tra A. Zverev e D. Medvedev

Alexander Zverev (ATP 6), vittorioso venerdì sull’elvetico Roger Federer (3), ha superato in due set Matteo Berrettini (13) con i parziali di 6-3 6-3 raggiungendo la sua sesta finale in un Masters 1000. A Shanghai il tedesco, che in carriera aveva perso il solo incontro disputato contro l’italiano, è stato implacabile al servizio (10 ace) ed ha saputo pungere il 23enne nei momenti chiave del match.

In finale il 22enne se la vedrà con Daniil Medvedev (4), capace di imporsi su Stefanos Tsitsipas (7), a sua volta giustiziere nei quarti di finale di Novak Djokovic (1). Il russo, ancora imbattuto negli scontri diretti contro il 21enne (5-0), ha piegato il greco in due set con i parziali di 7-6 (7/5) 7-5, qualificandosi per la sesta volta consecutiva all’atto conclusivo di un torneo.

ATP Masters 1000 Shanghai 1000 | Cemento | $7.473.620 – Semifinali

Center Court 1 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 1:30 pm)

