WTA Palermo: Incontro a Milano con gli Sponsor. 7 milioni di Telespettatori e 20 mila spettatori

Tre mesi e mezzo dopo la finale vinta dalla svizzera Jil Teichmann contro la n. 4 al mondo, l’olandese Kiki Bertens, gli organizzatori dei Palermo Ladies Open, torneo internazionale del circuito WTA, hanno incontrato a Milano, nei locali del ristorante Oste e Cuoco di Filippo La Mantia, i partner commerciali che hanno contribuito a riportare in Italia la manifestazione. “E’ stata una giornata di incontro e confronto – ha sottolineato il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata – una giornata tra presente e futuro per tracciare il bilancio del Torneo che si è concluso lo scorso 28 luglio con 7 milioni di spettatori davanti le tv di tutto il mondo, 20.000 appassionati seduti sulle nuove tribune della Country Arena di Mondello ed un incasso di 120 mila euro al botteghino”.

Per l’edizione 2020 (in programma dal 18 al 26 luglio 2020), l’obiettivo, come ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma “è di avere in tabellone una top ten e due top twenty”.

A fare da prologo all’incontro, moderato dal giornalista Roberto Gueli, componente del Comitato d’Onore degli Internazionali, è stato un video realizzato da Pucci Scafidi, mentre Patrizia Di Benedetto, chef stellata del Bye Bye Blues di Mondello, ha parlato dei progetti in cantiere per il torneo del 2020.

Angelo Sajeva, General Communication Advisor Palermo Ladies Open, ha, invece, evidenziato “Le potenzialità di una manifestazione che riesce a coniugare l’amore per lo sport con quello per l’arte e la cultura”. “Abbiamo voluto ringraziare i partner con i quali abbiamo realizzato il più bel torneo WTA International del 2019, com’è stato unanimemente riconosciuto e con i quali – ha concluso Sajeva – vogliamo organizzare una 31^ edizione ancora più ricca di contenuti culturali ed artistici ed ancora più interessante ed avvincente dal punto di vista sportivo”.

Intanto ha preso il via la campagna abbonamenti per i 31^ Palermo Ladies Open. Chi acquisterà, entro il 6 novembre, le tessere per i 9 giorni del torneo usufruirà di uno sconto del 20%. Il primo abbonato è un dirigente del circolo Sporting Club di Palermo.

E’ possibile acquistare l’abbonamento o i biglietti per le singole giornate del torneo attraverso il circuito Vivaticket oppure recandosi presso la sede del Country Time club di Palermo in viale dell’Olimpo 5. Per informazioni si può telefonare al numero 091.454886.