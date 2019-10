Il tennis spagnolo è in lutto. Morto Andres Gimeno

Il tennis spagnolo è in lutto. Andrés Gimeno,giocatore spagnolo negli anni ’70, è morto ieri a 82 anni.

Gimeno è stato colpito da un tumore tempo fa e purtroppo ha perso questa ultima battaglia della vita.

Andres aveva anche superato una complicata situazione economica come aveva confessato in un’intervista al quotidiano “20 minuti”.

È entrato nella storia del tennis mondiale vincendo il Roland Garros nel 1972 quando aveva 34 anni, il che lo ha reso il campione più anziano a vincere questo torneo. Il suo rivale era il francese Patrick Proisy, sconfitto per 4-6, 6-3, 6-1 e 6-1 e fu anche finalista agli Australian Open nel 1969, in una partita in cui vinse un’altra leggenda della Racchetta come Rod Laver.

Uno dei primi a fare le sue condoglianze è stato Rafa Nadal, che ha diffuso un messaggio di dolore attraverso Twitter per la morte di Gimeno. “La triste notizia della morte di #AndresGimeno mi è appena stata comunicata. Senza dubbio uno dei pionieri del tennis in Spagna e un grande atleta. Un sincero saluto alla sua famiglia.”