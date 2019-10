Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Day 1. Marco Cecchinato supera le qualificazioni. Thomas Fabbiano si ferma al turno decisivo

MD

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Tiafoe, Frances vs Shapovalov, Denis

(WC) Li, Zhe vs Pouille, Lucas

de Minaur, Alex vs (16) Isner, John

(9) Monfils, Gael vs Sonego, Lorenzo

Hurkacz, Hubert vs (WC) Zhang, Zhizhen

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Bublik, Alexander

Bye vs (6) Tsitsipas, Stefanos

(3) Medvedev, Daniil vs Bye

(Q) Norrie, Cameron vs Simon, Gilles

Sousa, Joao vs Krajinovic, Filip

(Q) Pospisil, Vasek vs (14) Schwartzman, Diego

(10) Fognini, Fabio vs Querrey, Sam

(WC) Murray, Andy vs (Q) Londero, Juan Ignacio

Verdasco, Fernando vs Fritz, Taylor

Bye vs (7) Khachanov, Karen

(8) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Opelka, Reilly vs Lajovic, Dusan

Cuevas, Pablo vs Garin, Cristian

Struff, Jan-Lennard vs (11) Berrettini, Matteo

(15) Basilashvili, Nikoloz vs Albot, Radu

(Q) Cecchinato, Marco vs Paire, Benoit

(WC) Zhang, Ze vs (Q) Carreno Busta, Pablo

Bye vs (4) Thiem, Dominic

(5) Zverev, Alexander vs Bye

(Q) Chardy, Jeremy vs Edmund, Kyle

Pella, Guido vs (SE) Millman, John

Rublev, Andrey vs (12) Coric, Borna

(13) Goffin, David vs Gasquet, Richard

Kukushkin, Mikhail vs Kecmanovic, Miomir

Ramos-Vinolas, Albert vs Cilic, Marin

Bye vs (2) Federer, Roger

ATP Masters 1000 Shanghai 1000 | Cemento | $7.473.620 – TD Quali e 1° Turno Md

Center Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [15] Nikoloz Basilashvili vs Radu Albot



ATP Shanghai Nikoloz Basilashvili [15] Nikoloz Basilashvili [15] 4 6 6 Radu Albot Radu Albot 6 1 3 Vincitore: N. BASILASHVILI

2. Joao Sousa vs Filip Krajinovic



ATP Shanghai Joao Sousa Joao Sousa 2 6 7 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 4 6 Vincitore: J. SOUSA

3. Fernando Verdasco vs Taylor Fritz



ATP Shanghai Fernando Verdasco Fernando Verdasco 3 6 6 Taylor Fritz Taylor Fritz 5* 7 6

4. Hubert Hurkacz vs [WC] Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Vasek Pospisil vs Marcel Granollers



ATP Shanghai Vasek Pospisil Vasek Pospisil 7 7 Marcel Granollers Marcel Granollers 5 6 Vincitore: V. POSPISIL

2. [7] Cameron Norrie vs [12] Thomas Fabbiano (non prima ore: 07:00)



ATP Shanghai Cameron Norrie [7] Cameron Norrie [7] 6 6 Thomas Fabbiano [12] Thomas Fabbiano [12] 4 4 Vincitore: C. NORRIE

3. [1] Pablo Carreno Busta vs [11] Dominik Koepfer



ATP Shanghai Pablo Carreno Busta [1] Pablo Carreno Busta [1] 6 6 Dominik Koepfer [11] Dominik Koepfer [11] 3 1 Vincitore: P. CARRENO BUSTA

4. Adrian Mannarino / Gael Monfils vs [8] Mate Pavic / Bruno Soares



ATP Shanghai Adrian Mannarino / Gael Monfils Adrian Mannarino / Gael Monfils 3 3 Mate Pavic / Bruno Soares [8] Mate Pavic / Bruno Soares [8] 6 6 Vincitori: PAVIC / SOARES

Grandstand Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Marco Cecchinato vs [13] Damir Dzumhur



ATP Shanghai Marco Cecchinato [6] Marco Cecchinato [6] 7 6 Damir Dzumhur [13] Damir Dzumhur [13] 5 3 Vincitore: M. CECCHINATO

2. [3] Daniel Evans vs [8] Jeremy Chardy



ATP Shanghai Daniel Evans [3] Daniel Evans [3] 6 4 4 Jeremy Chardy [8] Jeremy Chardy [8] 2 6 6 Vincitore: J. CHARDY

3. [4] Alexander Bublik vs [10] Yoshihito Nishioka



ATP Shanghai Alexander Bublik [4] Alexander Bublik [4] 6 6 Yoshihito Nishioka [10] Yoshihito Nishioka [10] 3 2 Vincitore: A. BUBLIK

Court 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Juan Ignacio Londero vs Bradley Klahn



ATP Shanghai Juan Ignacio Londero [5] Juan Ignacio Londero [5] 6 7 Bradley Klahn Bradley Klahn 4 6 Vincitore: J. LONDERO

2. Alex de Minaur / Albert Ramos-Vinolas vs John Isner / Sam Querrey



ATP Shanghai Alex de Minaur / Albert Ramos-Vinolas Alex de Minaur / Albert Ramos-Vinolas 6 6 John Isner / Sam Querrey John Isner / Sam Querrey 7 7 Vincitori: ISNER / QUERREY

3. Pablo Cuevas / Guido Pella vs Henri Kontinen / John Peers