WTA Wuhan: I risultati con il dettaglio del Day 1

Venus Williams nella foto
WTA Wuhan Premier 5 | Cemento | $2.828.000 – 1° Turno
Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [WC] Venus Williams vs Danielle Collins
WTA Wuhan
Venus Williams
5
6
Danielle Collins
7
7
Vincitore: D. COLLINS
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
df
3-4*
df
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
D. Collins
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
V. Williams
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
D. Collins
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
V. Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-5 → 1-5
V. Williams
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-3 → 0-4
D. Collins
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
V. Williams
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Collins
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
V. Williams
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
D. Collins
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
D. Collins
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
V. Williams
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
D. Collins
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
1-1 → 2-1
V. Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Collins
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
2. [9] Aryna Sabalenka vs Aliaksandra Sasnovich
WTA Wuhan
Aryna Sabalenka [9]•
30
6
2
Aliaksandra Sasnovich
15
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
1-1 → 2-1
A. Sabalenka
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
A. Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
A. Sabalenka
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Sasnovich
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
3. Shuai Zhang vs [10] Sloane Stephens (non prima ore: 13:30)
Il match deve ancora iniziare
4. Barbora Strycova vs [WC] Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Jessica Pegula vs Polona Hercog
WTA Wuhan
Jessica Pegula
0
1
Polona Hercog
6
6
Vincitore: P. HERCOG
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Hercog
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-5 → 1-6
J. Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
P. Hercog
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Pegula
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
P. Hercog
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
J. Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
J. Pegula
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
P. Hercog
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
2. Ajla Tomljanovic vs Dayana Yastremska
WTA Wuhan
Ajla Tomljanovic
6
2
Dayana Yastremska
7
6
Vincitore: D. YASTREMSKA
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
D. Yastremska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
ace
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
df
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
5-6 → 6-6
D. Yastremska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Yastremska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
3. [Q] Jennifer Brady vs [Q] Bernarda Pera
WTA Wuhan
Jennifer Brady•
15
4
6
1
Bernarda Pera
30
6
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Pera
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Brady
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
B. Pera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
B. Pera
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
B. Pera
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-1 → 2-2
J. Brady
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
B. Pera
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Pera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
J. Brady
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
J. Brady
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
B. Pera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
B. Pera
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. Brady
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
B. Pera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
J. Brady
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
0-0 → 0-1
4. Daria Kasatkina vs Caroline Garcia (non prima ore: 10:00)
Il match deve ancora iniziare
5. [WC] Elena Rybakina vs [Q] Lin Zhu
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [WC] Qianhui Tang / Xinyu Wang vs Simona Halep / Raluca Olaru
WTA Wuhan
Qianhui Tang / Xinyu Wang
6
6
8
Simona Halep / Raluca Olaru
7
4
10
Vincitori: HALEP / OLARU
Servizio
Svolgimento
Set 3
Q. Tang / Wang
1-0
1-1
1-2
2-2
df
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-7
4-7
4-8
5-8
6-8
6-9
7-9
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Halep / Olaru
5-3 → 5-4
Q. Tang / Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
S. Halep / Olaru
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Q. Tang / Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
S. Halep / Olaru
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Q. Tang / Wang
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
S. Halep / Olaru
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Q. Tang / Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
S. Halep / Olaru
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
S. Halep / Olaru
0-15
df
15-15
30-15
40-15
6-5 → 6-6
Q. Tang / Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
S. Halep / Olaru
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Halep / Olaru
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Q. Tang / Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
S. Halep / Olaru
3-2 → 3-3
S. Halep / Olaru
1-2 → 2-2
Q. Tang / Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
S. Halep / Olaru
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
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