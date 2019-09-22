WTA Premier Five Copertina, WTA

WTA Wuhan: I risultati con il dettaglio del Day 1

22/09/2019 08:33 Nessun commento
Venus Williams nella foto
Venus Williams nella foto

CHN WTA Wuhan Premier 5 | Cemento | $2.828.000 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [WC] Venus Williams USA vs Danielle Collins USA

WTA Wuhan
Venus Williams
5
6
Danielle Collins
7
7
Vincitore: D. COLLINS
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2. [9] Aryna Sabalenka BLR vs Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Wuhan
Aryna Sabalenka [9]
30
6
2
Aliaksandra Sasnovich
15
1
1
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3. Shuai Zhang CHN vs [10] Sloane Stephens USA (non prima ore: 13:30)

Il match deve ancora iniziare

4. Barbora Strycova CZE vs [WC] Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Jessica Pegula USA vs Polona Hercog SLO

WTA Wuhan
Jessica Pegula
0
1
Polona Hercog
6
6
Vincitore: P. HERCOG
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2. Ajla Tomljanovic AUS vs Dayana Yastremska UKR

WTA Wuhan
Ajla Tomljanovic
6
2
Dayana Yastremska
7
6
Vincitore: D. YASTREMSKA
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3. [Q] Jennifer Brady USA vs [Q] Bernarda Pera USA

WTA Wuhan
Jennifer Brady
15
4
6
1
Bernarda Pera
30
6
3
2
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4. Daria Kasatkina RUS vs Caroline Garcia FRA (non prima ore: 10:00)

Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Elena Rybakina KAZ vs [Q] Lin Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare


Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [WC] Qianhui Tang CHN / Xinyu Wang CHN vs Simona Halep ROU / Raluca Olaru ROU

WTA Wuhan
Qianhui Tang / Xinyu Wang
6
6
8
Simona Halep / Raluca Olaru
7
4
10
Vincitori: HALEP / OLARU
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