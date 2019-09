Laver Cup: LIVE i risultati del Day 2. Europa vs Resto del Mondo 7-5. Vittorie di Roger Federer e Rafael Nadal

In quella che è stata sicuramente la partita più bella ed entusiasmante di questa terza edizione della Laver Cup, Roger Federer ha confezionato una splendida rimonta contro Nick Kyrgios (ATP 27), imponendosi per 6-7 (5/7) 7-5 10/7. Il numero tre al mondo ha così trovato la terza affermazione nei confronti dell’australiano in questa manifestazione, dopo averlo battuto sia nel 2017 a Praga che lo scorso anno a Chicago.

Nel primo match della seconda giornata al Palexpo di Ginevra, infatti, la squadra allenata da John McEnroe aveva piazzato la zampata del 3-3 (le vittorie del sabato valgono due punti) grazie al successo pure in rimonta dello statunitense John Isner (20) sul tedesco Alexander Zverev (6) per 6-7 (2/7) 6-1 10/1.

In seguito alla vittoria di Roger Federer – su Nick Kyrgios – Rafael Nadal era riuscito ad allungare ulteriormente e a portare i suoi sul 7-3, grazie al 6-3, 7-6(1) inflitto a Milos Raonic.

Il doppio ha però fatto tornare il resto del Mondo in partita: Sock e il già citato Kyrgios hanno infatti vinto confronto con Nadal e Tsitsipas (6-4, 3-6, 10-6).

Domani si tornerà in campo per la terza giornata con le partite che varranno tre punti.

Laver Cup LIVE – Europa vs Resto del Mondo (7-5)

