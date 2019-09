WTA Osaka: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Camila Giorgi vola ai quarti di finale. Battuta nettamente la Stephens (VIDEO)

Camila Giorgi ottiene il pass per i quarti di finale del torneo WTA Premier di Osaka.

L’azzurra ha sconfitto in maniera netta per 63 60 l’americana Sloane Stephens testa di serie n.3.

Ai quarti sfiderà Elise Mertens classe 1995 e n.24 WTA.

WTA Osaka Premier | Cemento | $823.000 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Sloane Stephens vs Camila Giorgi



WTA Osaka Sloane Stephens [3] Sloane Stephens [3] 0 3 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 2-5 → 3-5 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Stephens 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Varvara Flink vs Yulia Putintseva (non prima ore: 06:30)



WTA Osaka Varvara Flink Varvara Flink 1 1 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 6 Vincitore: Y. PUTINTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Flink 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Flink 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 V. Flink 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 V. Flink 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 V. Flink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Flink 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Flink 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [7] Donna Vekic vs [WC] Misaki Doi



WTA Osaka Donna Vekic [7] Donna Vekic [7] 6 3 Misaki Doi Misaki Doi 7 6 Vincitore: M. DOI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Doi 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Vekic 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 2-1 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Vekic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* df 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Doi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Doi 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Vekic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Doi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 M. Doi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Anastasia Pavlyuchenkova vs [2] Kiki Bertens (non prima ore: 10:30)



WTA Osaka Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 30 6 3 Kiki Bertens [2] • Kiki Bertens [2] 30 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 3-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 5-1 → 6-1 K. Bertens 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df df 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nadiia Kichenok / Abigail Spears vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



WTA Osaka Nadiia Kichenok / Abigail Spears Nadiia Kichenok / Abigail Spears 2 6 13 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 6 1 11 Vincitori: KICHENOK / SPEARS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 E. Hozumi / Ninomiya 1-0 E. Hozumi / Ninomiya 1-0 1-1 1-2 ace 1-3 df 2-3 3-3 df 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 E. Hozumi / Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-0 → 5-1 N. Kichenok / Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 E. Hozumi / Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Hozumi / Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Hozumi / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 E. Hozumi / Ninomiya 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 E. Hozumi / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Kichenok / Spears 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Hozumi / Ninomiya 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [1] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh



WTA Osaka Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs [1] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs [1] 3 5 Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh 6 7 Vincitori: HSIEH / HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Hsieh / Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 S. Hsieh / Hsieh 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Hsieh / Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 S. Hsieh / Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 2-1 → 2-2 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Hsieh / Hsieh 0-15 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 S. Hsieh / Hsieh 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh / Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Gabriela Dabrowski / Caroline Garcia vs [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA Osaka Gabriela Dabrowski / Caroline Garcia Gabriela Dabrowski / Caroline Garcia 2 6 8 Hao-Ching Chan / Latisha Chan [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan [2] 6 4 10 Vincitori: CHAN / CHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 H. Chan / Chan 0-1 H. Chan / Chan 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 ace 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Chan / Chan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 G. Dabrowski / Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 H. Chan / Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 H. Chan / Chan 0-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Chan / Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 H. Chan / Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Chan / Chan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 G. Dabrowski / Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 H. Chan / Chan 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 H. Chan / Chan 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 G. Dabrowski / Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 H. Chan / Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. Misaki Doi / Nao Hibino vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara