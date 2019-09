Roger Federer giocherà almeno fino a Wimbledon 2020. Sulle Olimpiadi di Tokyo ” Prenderò una decisione in merito nelle prossime settimane, forse nel prossimo mese”

Attualmente a Ginevra per preparare la Laver Cup, che si terrà dal 20 al 22 settembre, Roger Federer si è espresso sul suo futuro in un’intervista. Roger ha affermato che i “piani vanno sicuramente fino a Wimbledon 2020”. Sulla verdissima erba di Londra dunque lo rivedremo, problemi fisici permettendo, ma ai Giochi Olimpici che inizieranno 13 giorni più tardi? “Sono eccitato dall’idea di giocarli, ma al momento non ne sono ancora certo. Prenderò una decisione in merito nelle prossime settimane, forse nel prossimo mese”, ha detto il 38enne.

“Tornare ad esserci, dopo aver mancato Rio 2016, sarebbe davvero speciale. Se tutto andrà bene ci sarò!”.