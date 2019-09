WTA Zhengzhou: I risultati con il dettaglio del DAY 1. Jasmine Paolini sconfitta all’esordio

WTA Zhengzhou Premier | Cemento | $1.000.000 – TDQ e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Petra Martic vs Jasmine Paolini



WTA Zhengzhou Petra Martic [7] Petra Martic [7] 7 6 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 5 1 Vincitore: P. MARTIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Paolini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 P. Martic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 P. Martic 0-15 0-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 P. Martic 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Martic 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. Chloe Paquet vs [6] Sofia Kenin



WTA Zhengzhou Chloe Paquet Chloe Paquet 2 5 Sofia Kenin [6] Sofia Kenin [6] 6 7 Vincitore: S. KENIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 5-6 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Paquet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Kenin 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Paquet 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Kenin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 3-1 C. Paquet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Kenin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Paquet 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Paquet 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Paquet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [8] Caroline Garcia vs Tereza Martincova



WTA Zhengzhou Caroline Garcia [8] • Caroline Garcia [8] 0 6 3 Tereza Martincova Tereza Martincova 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Garcia 3-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 T. Martincova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Cornelia Lister / Renata Voracova vs Monique Adamczak / Xinyun Han



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Xiaodi You vs Samantha Murray



WTA Zhengzhou Xiaodi You Xiaodi You 5 6 6 Samantha Murray Samantha Murray 7 0 3 Vincitore: X. YOU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 X. You 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Murray 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 X. You 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Murray 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 X. You 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 X. You 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 X. You 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-0 → 6-0 X. You 0-15 0-30 15-30 30-30 4-0 → 5-0 S. Murray 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 X. You 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 S. Murray 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 X. You 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Murray 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 X. You 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 S. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 X. You 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 X. You 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 X. You 15-0 15-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Murray 15-0 15-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 2-2 X. You 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 X. You 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Zhuoxuan Bai vs [WC] Meiling Wang



WTA Zhengzhou Zhuoxuan Bai Zhuoxuan Bai 2 4 Meiling Wang Meiling Wang 6 6 Vincitore: M. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 M. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Z. Bai 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Wang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 M. Wang 15-0 15-40 3-1 → 4-1 Z. Bai 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Wang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 Z. Bai 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Z. Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Z. Bai 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 Z. Bai 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 M. Wang 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Wang 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Tamara Zidansek vs Yulia Putintseva (non prima ore: 07:00)



WTA Zhengzhou Tamara Zidansek Tamara Zidansek 0 1 2 Yulia Putintseva • Yulia Putintseva 0 6 4 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Putintseva 2-4 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

4. Ulrikke Eikeri / Laura Pigossi vs Desirae Krawczyk / Ellen Perez



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Asia Muhammad vs [5] Jia-Jing Lu



WTA Zhengzhou Asia Muhammad Asia Muhammad 4 1 Jia-Jing Lu [5] Jia-Jing Lu [5] 6 6 Vincitore: J. LU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Lu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Lu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Lu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Muhammad 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Lu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Muhammad 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Lu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Lesley Pattinama Kerkhove vs Magdalena Frech