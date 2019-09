Challenger Genova: I risultati con il dettaglio delle Finali. LIVE Sonego vs Davidovich Fokina

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [3] Guido Andreozzi / Andres Molteni vs Facundo Bagnis / Stefano Travaglia



CH Genova Guido Andreozzi / Andres Molteni [3] vs Facundo Bagnis / Stefano Travaglia
Vincitori: ANDREOZZI / MOLTENI
Set 1: 3-6
Set 2: 6-1
Set 3: 10-5

2. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [3] Guido Andreozzi / Andres Molteni OR Facundo Bagnis / Stefano Travaglia (non prima ore: 16:00)



3. [1/WC] Lorenzo Sonego vs [11] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 18:00)



