Challenger Genova: Lorenzo Sonego conquista la finale (con il programma di domani)

Lorenzo Sonego è il primo finalista dell’ Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis giunto alla diciassettesima edizione in corso di svolgimento fino a domani sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova con un Total Financial Commitment (montepremi+iscrizione) di 185mila Dollari.

E’ stata un’autentica maratona durata oltre tre ore, alla fine è stato Sonego a trionfare contro l’argentino Andreozzi davanti ad una spettacolare cornice di pubblico. Per il piemontese successo in tre set 6-2/5-7/6-4. Sonego è la testa di serie numero uno del torneo ed è 49esimo nel ranking della classifica mondiale. Qui a Genova aveva trionfato nell’edizione 2018. Ha eliminato in successione Hanfmann 6-1/6-3, negli ottavi di finale il tennista della Repubblica Ceca Jiri Vesely 6-7/7-5/7-5, l’italiano Stefano Travaglia 6-2/6-4 e adesso in semifinale l’argentino Guido Andreozzi, numero 10 del tabellone principale. Nel 2019 ha vinto il torneo ATP World Tour 250 di Antalya ed ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ATP 1000 di Montecarlo. Inoltre ha raggiunto la semifinale nel torneo ATP World Tour 250 di Kitzbuhel,In carriera ha vinto un torneo ATP World Tour 250 e due tornei Challenger.

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [3] Guido Andreozzi / Andres Molteni vs Facundo Bagnis / Stefano Travaglia

2. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [3] Guido Andreozzi / Andres Molteni OR Facundo Bagnis / Stefano Travaglia (non prima ore: 16:00)

3. [1/WC] Lorenzo Sonego vs [11] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 18:00)