Us Open: Matteo Berrettini gioca alla pari per due set poi si arrende a Rafael Nadal. Lo spagnolo alla fine del match “diventerà un grandissimo giocatore” (VIDEO)

Grazie lo stesso Matteo Berrettini! L’azzurro è uscito di scena questa notte nella semifinale degli Us Open battuto in tre set dal n.2 del mondo Rafael Nadal alla caccia ora del 19 esimo slam in carriera.

Matteo si è arreso con il risultato di 76 (6) 64 61.

Matteo Berrettini se l’è giocata alla pari per due set con il vincitore di 18 Slam. Non è riuscito a sfruttare due set-point sul 6-4 nel tie-break del primo set. Lo spagnolo si è salvato ruggendo. Nella seconda partita la differenza l’ha fatta un break.

“Matteo ha tutto. Diventerà un grandissimo giocatore. Lo è già e ha tanti anni davanti a sé per migliorare ancora” – dichiara a fine match Rafael Nadal.

