Roger Federer dopo la sconfitta contro Grigor Dimitrov: “Non è il momento di parlare della mia schiena, questo momento appartiene a Grigor, ha giocato molto bene ed ha meritato di vincere” (VIDEO)

Roger Federer : “Ero in grado di giocare ho fatto quello che ho potuto con quello che avevo a disposizione, ma durante la partita non mi sono mai sentito completamente a mio agio. Sono deluso, perché dopo le ultime due sfide con Daniel Evans e David Goffin il semaforo era sul verde”.

“Non è il momento di parlare della mia schiena, questo momento appartiene a Grigor, ha giocato molto bene ed ha meritato di vincere.

Infortunato o no, con il dolore o senza, avrei fatto le stesse cose durante la partita, però avrei dovuto essere più aggressivo, qualche volta mi sono trovato troppo dietro alla linea senza volerlo. Mi sono dimenticato di restarle più vicino, ma sono cose che succedono. Peccato, ho perso un’occasione perché ero avanti nel punteggio e se fossi riuscito a portarla a casa poi avrei avuto due giorni di riposo. Sembrava fattibile, ma bisogna accettare la sconfitta, fa parte del gioco”.

“Non so se avrò ancora occasioni per vincere dei tornei del Grande Slam, non ho la sfera di cristallo, ma non si sa mai… Penso comunque che la mia stagione sia stata positiva”.