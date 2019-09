Novak Djokovic dopo il ritiro dagli Us Open: “Ho in programma di giocare l’Atp 500 di Tokyo, spero di riuscirci”

Novak Djokovic : “Ho fatto diversi trattamenti nelle ultime settimane, continuerò a farli e vedremo come la spalla reagirà. Ho un dolore costante da settimane, alcuni giorni con un’intensità maggiore altri con un’intensità minore, e ho anche preso qualcosa per curare il dolore in maniera istantanea.

A volte funziona a volte no. Un periodo fuori dalle competizioni aiuterà e velocizzerà sicuramente il recupero. Ho in programma di giocare l’Atp 500 di Tokyo, spero di riuscirci.”

“La stagione non è ancora finita, quella negli Slam sì e non posso lamentarmi perchè ho vinto due tornei su quattro e fatto semifinale al Roland Garros. Ma ci sono grandi tornei ancora in programma. Proverò a difendere il numero uno in classifica, Rafa, Roger e gli altri stanno giocando bene…”

“Non presto molta attenzione a ai fischi. Mi piace rispettare gli altri e spero che gli altri rispettino me e la decisione che ho preso”.