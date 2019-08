Us Open: ben nove teste di serie sconfitte al primo turno del torneo maschile

Il primo turno del tabellone di singolare maschile degli Us Open 2019 ha riservato diverse sorprese. Sono nove le teste di serie sconfitte al primo turno: fanno effetto, in particolare, le battute d’arresto di Dominic Thiem, numero quattro del seeding, battuto dall’azzurro Thomas Fabbiano, e di Karen Khachanov, nono favorito del torneo, eliminato dal canadese Vasek Pospisil.

Niente da fare all’esordio nemmeno per Stefanos Tsitsipas, apparso molto nervoso nei confronti del giudice di sedia fin dalle prime battute della sfida con Andrey Rublev. Per il greco, ottava testa di serie, si tratta del secondo stop consecutivo al primo turno di un torneo dello Slam. Tra gli altri eliminati “eccellenti” ci sono anche Fabio Fognini, battuto dall’australiano Opelka, e Felix Auger-Aliassime, che non è riuscito ad imporsi nel derby canadese con Denis Shapovalov. Subito sconfitti anche Guido Pella, Taylor Fritz e Kyle Edmund.

TESTE DI SERIE ELIMINATE AL PRIMO TURNO

Dominic Thiem (4) – battuto da Thomas Fabbiano

Stefanos Tsitsipas (8) – battuto da Andrey Rublev

Karen Khachanov (9) – battuto da Vasek Pospisil

Roberto Bautista Agut (10) – battuto da Mikhail Kukushkin

Fabio Fognini (11) – battuto da Reilly Opelka

Felix Auger-Aliassime (18) – battuto da Denis Shapovalov

Guido Pella (19) – battuto da Pablo Carreno Busta

Taylor Fritz (26) – battuto da Feliciano Lopez

Kyle Edmund (30) – battuto da Pablo Andujar