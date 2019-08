WTA Bronx: Amara finale per Camila Giorgi. Titolo a Magda Linette

Giorgi sconfitta in finale

Amara sconfitta di Camila Giorgi nella finale del torneo WTA International del Bronx.

L’azzurra è stata sconfitta da Magda Linette con il risultato di 57 75 64 dopo quasi 3 ore di partita.

Da segnalare che Camila dopo aver vinto il primo set per 7 a 5, nella seconda frazione sul 4 pari ha mancato ben quattro palle break che l’avrebbero mandata a servire per il match sul 5 a 4.

Mancata quell’occasione poco dopo la Giorgi cedeva la battuta nel dodicesimo gioco cedendo la frazione per 7a 5.

Nel terzo set l’azzurra avanti per 4 a 2, mancava il passo decisivo per chiudere l’incontro e da quel momento subiva un parziale di 16 punti a 3, perdendo la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto