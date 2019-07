Da Palermo: Si ferma ai quarti di finale Jasmine Paolini

Esce di scena Jasmine Paolini, ultima azzurra rimasta in tabellone nei “30^ Palermo Ladies Open”. Nel match conclusivo dei quarti di finale, la tennista lucchese è stata sconfitta in tre set dalla testa di serie n. 1, Kiki Bertens con il punteggio di 6-4 1-6 6-1.

La Paolini ha messo in campo la solita grinta, ma questa volta non è bastato per superare la n. 5 al mondo. La Bertens affronterà in semifinale la spagnola Badosa che ha impiegato poco più di un’ora per avere la meglio (per 6-2 6-1) sull’olandese Rus. Non c’è stata, invece, partita tra la svizzera, Teichmann, e la tedesca Friedsam, quest’ultima costretta (sul punteggio di 6-0 1-0 a favore dell’elvetica) a gettare la spugna per un problema all’adduttore.

Liudmila Samsonova, n. 144 del circuito, ha festeggiato, invece, nel match d’apertura del serale, il suo primo grande traguardo di una carriera ancora tutta da scrivere. La vittoria contro Fiona Ferro ha regalato alla tennista russa, allenata da Alessandro Piccari, il best ranking che sarà certificato lunedì prossimo da una posizione vicina alla 120^ posizione mondiale. “Ho giocato contro la tennista più in fiducia del circuito – ha detto la ventenne russa al termine del match vinto con il punteggio di 7-6 3-6 4-6 contro la Ferro – penso che il rovescio sia stato questa sera il mio colpo decisivo. Il pubblico, comunque, mi ha aiutato moltissimo. Sono felice di aver fatto in partita tutto quello che avevo provato. Dopo aver perso nel secondo turno di qualificazione (contro la francese Hesse), è scattato qualcosa in me. Adesso venga quel che venga”. Eliminata nelle qualificazioni, la Samsonova è entrata nel tabellone principale da lucky loser e adesso può commentare la sua prima semifinale in carriera in un torneo WTA. “Giocherò contro la Teichmann? Davvero non lo sapevo – ha replicato – non guardo mai il tabellone. Sicuramente è un’avversaria molto ostica”.

Il match di semifinale tra Samsonova e Jil Teichmann (testa di serie n. 8 del tabellone) aprirà alle 18.30 il programma di giornata incentrato esclusivamente sul centrale. A seguire Kiki Bertens affronterà la spagnola, Paula Badosa, quindi al termine in programma la finale del doppio tra la coppia testa di serie n. 1 formata dalla svedese Cornelia Lister e la ceca Renata Voracova da una parte e la coppia composta dalla georgiana Ekaterine Gorgodze e l’olandese, Anrantxa Rus dall’altra.