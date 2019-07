Da Palermo: primo allenamento per Kiki Bertens

Kiki Bertens, numero 5 al mondo e testa di serie n. 1 dei “30^ Palermo Ladies Open”, Torneo del circuito WTA dotato di un montepremi di 250.000 dollari, sarà, già, domani (domenica) al Country Club per un primo allenamento (previsto nel pomeriggio). Dopo le qualificazioni di oggi e domani, le partite del tabellone principale avranno inizio lunedì alle ore 16.

La tennista olandese, che vanta un best ranking da n. 4 al mondo, ha vinto quest’anno il Torneo di San Pietroburgo ed il Premier Mandatory di Madrid. In carriera, oltre ad aggiudicasi 9 titoli WTA in singolare e 10 in doppio, insieme a 18 titoli ITF, vanta una semifinale all’Open di Francia del 2016, una semifinale alle WTA Finals del 2018 ed un quarto di finale lo scorso anno a Wimbledon.