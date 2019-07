Domenico Vicini nella storia: il sammarinese è il più anziano a vincere un match in Coppa Davis

Domenico Vicini, a 47 anni e 318 giorni, ha stabilito un record in Coppa Davis: il portacolori di San Marino è il giocatore più anziano a vincere un match di singolare dalla nascita della competizione a squadre. Nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, ha sconfitto il kosovaro Genc Selita col punteggio di 6-3 4-6 6-3, ripetendosi poi in doppio assieme a Marco De Rossi (6-1 6-0 a Bajraliu/Bytyqi) in quella che è stata una giornata memorabile per la Nazionale del Titano, impegnata in questi giorni, tra le mura amiche, nella fase a gironi del Gruppo IV.

Nonostante sia compromessa la promozione verso il Gruppo III, per Domenico Vicini si tratta sicuramente di un’enorme soddisfazione avendo debuttato con la maglia di San Marino nel 1993 con una vittoria in tre set sullo sloveno Blaz Trupej durante un incontro del Gruppo III Europa/Africa disputato in Zambia. A ventisei anni dall’esordio assoluto in Coppa Davis, Vicini vanta un bilancio di 61 vittorie e 76 sconfitte (45-28 in singolare, 16-46 in doppio): in totale è stato convocato per novantasei volte.