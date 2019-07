Da Umago: Il resoconto di giornata con il programma di oggi

Stefano Travaglia supera agevolmente Thomas Fabbiano e domani pomeriggio sarà il primo avversario di Fabio Fognini, testa di serie numero uno e approdato direttamente al secondo turno, per l’ennesima sfida tutta italiana del ‘Plava Laguna Croatia Open Umag 2019’. 6-3 6-2 il risultato finale in favore di Travaglia per un match deciso al termine dell’interminabile quarto gioco del secondo set, quando Fabbiano non sfrutta l’opportunità per portarsi sul 3-1 e l’avversario, una volta riportatosi in linea di galleggiamento, chiude in maniera determinata, conquistando altri quattro game consecutivi e, insieme a essi, anche la vittoria.

Già salutato Marco Cecchinato e in attesa di rivedere all’opera la giovane wild card altoatesina JannikSinnerche ieri sera aveva eliminato il portoghese Pedro Sousa (per lui, ora, la possibilità di vendicare il connazionale e campione uscente grazie allo scontro con lo sloveno naturalizzato britannicoAljaž Bedene), la seconda giornata di match a tempo pieno della 30. edizione del torneo inserito nel circuito ATP World Tour 250 series ha visto in azione sotto il solleone anche il coriaceo PaoloLorenzi che si è imposto sul tedesco Peter Torebko (promosso dalle qualificazioni, nel corso delle quali aveva eliminato Filippo Baldi prima e il connazionale Daniel Altmaier poi) al termine di un confronto massacrante ed equilibrato. Il 7-5 in favore di Torebko al termine del primo set è un eloquente biglietto da visita per un match che Lorenzi riapre subito con un altrettanto palpitante 6-4, per poi andare a festeggiare al termine di un terzo set che, caratterizzato anche da un break e un immediato controbreak tra il 4-4 e il 5-5, si risolve prevedibilmente al tie break. Sotto di 3-1, l’esperto italiano conquista la bellezza di sei punti consecutivi e, approfittando anche di un leggero problema fisico dell’avversario, festeggia il passaggio del turno in attesa di affrontare il serbo Laslo Djere, testa di serie numero tre.

Il pregevole tris italiano viene completato in tarda serata dal netto successo di Salvatore Caruso, proveniente dalle qualificazioni dove aveva liquidato in rimonta anche lo spagnolo Tommy Robredo (vincitore a Umago nel 2013 dopo una finale contro Fabio Fognini). Un match spostato in extremis per esigenze di orario sulla prestigiosa terra rossa del ‘Goran Ivanišević Stadium’, il campo centrale dove verrà disputata anche la finale di domenica 21 luglio, quando il prestigioso e voluminoso trofeo blu dellakermesse sportiva più importante dell’intera Croazia sarà assegnato al nuovo trionfatore. Contro il pur talentuoso francese Coretin Moutet, Caruso ha misurato bene i colpi nel corso di un primo set equilibrato e, dopo un break con immediato controbreak dal 4-4 al 5-5, ha conquistato ben otto giochi consecutivi, lasciando a zero il transalpino nel secondo set. Ora, sul cammino di Caruso, si profila la figura del beniamino di casa Borna Ćorić,testa di serie numero 2.

Sul versante del Doppio, invece, Travaglia e il portoghese Pedro Sousa sono stati sconfitti in due set dai quotati austriaci Oliver Marach e Jurgen Melzer, teste di serie numero uno. Il primo set si è concluso con il punteggio di 6-2; più equilibrato, ma comunque decisivo, il secondo che ha richiesto un epilogo al tie break (2). Si è invece concluso poco prima della mezzanotte lo scontro tutto italiano che ha visto Fognini e Simone Bolelli opposti a Fabbiano e Lorenzi. Questi ultimi hanno conquistato al tie break il primo set (5), ma i loro più riposati avversari hanno dominato il secondo (6-1), per poi imporsi di misura (10-8) anche nel super tie break decisivo.

Domani sera, già archiviato il simpatico remake della prima finale di Umago contro il connazionale Goran Prpić, Goran Ivanišević sarà nuovamente impegnato in una sfida proveniente dal passato sulla terra rossa dello stadio centrale a lui dedicato. Unica figura sempre presente a ogni edizione dell’Open di Umago, Ivanišević verrà raggiunto in questo caso da Patrick Rafter, suo avversario nella leggendaria e rocambolesca finale andata in scena a Wimbledon nel 2001. In precedenza, alle 18.30, i due campioni saranno a disposizione dei fan negli spazi della Social Arena. “Sono davvero felice di essere finalmente arrivato a Umago dopo un volo di trenta ore – il primo commento dell’australiano – Sarà fantastico rivedere Goran e visitare questo posto, che è ancora più bello di come l’aveva descritto lui. Anche se non siamo particolarmente in forma, sono sicuro che tutti si divertiranno”.

Il torneo di Umago è amato non solo dai giocatori, ma anche dagli ospiti e dai visitatori provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno sono previsti migliaia di italiani che, oltre a godere di un ricco programma di dieci giorni all’insegna della gastronomia e dell’intrattenimento, faranno il tifo per i loro beniamini. L’Istria Gourmet Festival sarà come sempre un inevitabile punto d’incontro per tutti i buongustai. La ricchezza della cucina istriana e dei vini più pregiati offrirà ai visitatori momenti di puro piacere grazie a svariati gourmet point. Nell’ambito dell’evento ‘Il fascino segreto dei vini istriani’, inoltre, verrà eletto un fuoriclasse che si aggiudicherà il fiammante titolo di vino ATP 2019 tra i migliori già selezionati in precedenza. La Social Arena, infine, costituirà un altro punto d’intrattenimento per gli incontri con atleti e artisti di successo, nonché gli allenamenti nella palestra all’aperto. Inoltre, i visitatori potranno partecipare al torneo di videogames, organizzato dalla Good Game Global, nonché divertirsi nel ‘3 days stand alone’ corner.

Nell’ambito del variegato programma d’intrattenimento a ingresso libero il compito di infiammare ulteriormente la pista da ballo sarà affidato a DJ di fama internazionale come gli italiani Salvatore Ganacci (giovedì) e il sempre imprevedibile Gianluca Vacchi(venerdì), seguito sui social network da oltre dodici milioni di fan. Da non perdere, infine, la performance di Mike Candys (sabato 20), uno degli artisti più gettonati nel mondo della musica house, dance ed electro house.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [Q] Attila Balazs vs [6] Filip Krajinovic

2. [1] Fabio Fognini vs Stefano Travaglia (non prima ore: 19:00)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Hans Podlipnik-Castillo / Tristan-Samuel Weissborn vs [WC] Tomislav Brkic / Ante Pavic

2. Jiri Vesely vs [8] Leonardo Mayer

3. [3] Laslo Djere vs Paolo Lorenzi (non prima ore: 18:30)

4. [PR] Filip Krajinovic / Nenad Zimonjic vs [WC] Antonio Sancic / Nino Serdarusic

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Andrey Rublev / Andrei Vasilevski vs Robin Haase / Philipp Oswald

2. Pablo Andujar / Gerard Granollers vs Denys Molchanov / Igor Zelenay

3. Oliver Marach / Jurgen Melzer vs Nikola Cacic / Dusan Lajovic

4. Leonardo Mayer / Andres Molteni vs Fabricio Neis / Cedrik-Marcel Stebe