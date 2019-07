Novak Djokovic e la finale di Wimbledon: “Quando il pubblico cantava “Roger” io sentivo “Novak”

Curioso cosa pensava Novak Djokovic durante la finale del torneo di Wimbledon.

“Quando il pubblico cantava “Roger” io sentivo “Novak”. Suona stupido ma è così. Ho provato ad autoconvincermi che fosse così. In fondo “Roger” e “Novak” sono simili. A livello mentale, quello contro Federer è probabilmente stato, in carriera, il match nel quale mi sono dovuto spremere maggiormente. Già prima di entrare in campo mi sono detto che sarei dovuto rimanere calmo e concentrato, e questo perché sapevo che atmosfera avrei trovato”.