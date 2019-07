ITF Junior: Lorenzo Rottoli finalista nel J3 in Ucraina. A Wimbledon Cobolli al secondo turno. Vincono in doppio Pedone – Abbagnato e Camilli – Casucci

Tanti giovani italiani in campo questa settimana. Occhi puntati ovviamente su Wimbledon junior che si chiude oggi e stiamo seguendo con post dedicati. Come già raccontato nell’articolo della settimana scorsa l’unico tennista italiano ad aver superato il primo turno è stato Flavio Cobolli, poi sconfitto al secondo turno dal rumeno Jianu con il punteggio di 7-6 6-2. Subito eliminati al primo turno Francesco Passaro, e Matteo Arnaldi.

Nel femminile, nessuna italiana ha raggiunto il tabellone principale del torneo. Avevamo tre rappresentanti nelle qualificazioni, Lisa Pigato ha perso al primo turno delle quali, Melania Delai e Sara Ziodato al secondo.

Per il resto continua il momento favorevole di Lorenzo Rottoli che ha raggiunto la finale del torneo J3 disputato in Ucraina, sconfitto solo dal francese Perricard con il punteggio di 6-3 6-3. Nello stesso torneo Matteo Gigante è stato sconfitto al primo turno.

Nell’altro J3 della settimana, in Romania, secondo turno per Elena Raffaeta e Matilde Paoletti, primo turno per Camilla Raggi, Matilde Mariani e Camilla Zanolini. Nel maschile primo turno per Mattia Bernardi.

Nel J4 in Belgio, nel maschile, semifinale per Gilberto Casucci, secondo turno per Gabriele Camilli e primo turno per Simone Vaccari. Camilli e Casucci, giocando in coppia, hanno vinto il torneo di doppio. Nel femminile ottavi di finale per Giulia Martinelli, secondo turno per Denise Valente.

In Grecia è arrivata l’altra vittoria italiana conquistato dal doppio formato da Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. Nel singolare, quarti di finale per Anastasia Abbagnato, secondo turno per Ottavia Massetti e Virginia Ferrara, primo turno per Giorgia Pedone e Milena Jevtovic.

In Olanda, torneo J4, terzo turno per Pietro Orlando Fellin, secondo turno per Gianni Biagianti, primo turno per Gianmarco Gandolfi, non si sono qualificati Francesco Castellano e Andrea Pergentili.

In Austria, torneo J4, ottavi di finale per Sofia Pizzoni, secondo turno per Chiara Girelli, primo turno per Anna Peres e Vickie Trocker, non si sono qualificate Matilde Magrini e Lara Pfeifer. Nel maschile secondo turno per Tobias Kirchlechner, primo turno per Thomas Nucera, Federico Ruggeri e Giuseppe Bonaiuti.

In Repubblica Ceca, torneo J4, primo turno per Sofia Caldera e per Ginevra Parentini.

In Jordania, torneo J5, primo turno per Tatiana Prapa, non si è qualificata Agnese Ceccarelli. Nel torneo J5 in Scozia primo turno per Guelfo Baldovinetti

In Georgia, torneo J5, secondo turno per Filippo di Perna, primo turno per Alfredo de Marinis, Diego Bravetti e Luca Giordano, non si sono qualificati, Nicola Ippolito, Lorenzo Bielli, Francesco De Paoli e Roberto Rombola. Nel femminile quarti di finale per Andrea Artimedi, non si sono qualificate Chiara Beccaglia, Erika di Muzio, Elisa Mariotti, Lavinia Beccaglia e Emily di Giannantonio.

In Islanda, sempre J5, secondo turno per Maria Luna Meneguzzo, primo turno per Gloria Contrino e Greta Langiu, non si è qualificata Emma Belluomini. Nel maschile non si sono qualificati Guido Plebani, Filippo Carpi e Marco Garofalo.

Infine in Kenya, torneo J5, secondo turno per Luca Fe’ Ostiani e per Denis Spiridon. Nel femminile secondo turno per Carla Lazzaroni.

Paolo Angella