WTA 125 Bastad: Il Main Draw. Presenza di Sara Errani

WTA 125 Bastad C | Terra | $125.000

(1) Cirstea, Sorana vs Larsson, Johanna

Kiick, Allie vs Rus, Arantxa

Eraydin, Basak vs Zimmermann, Kimberley

(WC) Hennemann, Caijsa vs (8) Krunic, Aleksandra

(4) Barthel, Mona vs Gamiz, Andrea

Mrdeza, Tereza vs Arruabarrena, Lara

Bai, Alison vs Doi, Misaki

Tauson, Clara vs (7) Rybakina, Elena

(6) Vikhlyantseva, Natalia vs Errani, Sara

Gorgodze, Ekaterine vs (WC) Lister, Cornelia

Galfi, Dalma vs Kovinic, Danka

Ormaechea, Paula vs (3) Bolsova, Aliona

(5) Ferro, Fiona vs (WC) Celik, Susanne

(WC) Bjorklund, Mirjam vs Zaja, Anna

Cepelova, Jana vs Kawa, Katarzyna

Kalinina, Anhelina vs (2) Teichmann, Jil