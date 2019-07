Universiadi 2019: Chun Hsin Tseng vince con doppio bagel, ok Fayziev e Gakhov

Nella giornata odierna, presso i campi in terra battuta del Tennis Club Napoli, si sono completati gli incontri di terzo turno del singolare maschile della XXX Universiade. Continua la marcia di uno dei principali favoriti per la conquista della medaglia d’oro, il portacolori di Taipei Chun Hsin Tseng: il 17enne si è imposto col punteggio di 6-0 6-0 sul cinese Xu.

Prosegue la corsa in terra campana anche per il classe ’94 uzbeko Sanjar Fayziev (6-3 6-2 al thailandese Kunsuwan) e per il russo Ivan Gakhov, giustiziere di Ortenzi al secondo turno, che in tarda mattinata ha fermato il portoghese Prata con lo score di 6-4 7-6(5).

RISULTATI TERZO TURNO:

Joncour (FRA) b. Khabibulin (KAZ) 6-3 6-1

Tseng (TPE) b. Xu (CHN) 6-0 6-0

Fayziev (UZB) b. Kunsuwan (THA) 6-3 6-2

Hong (KOR) b. Fitriadi (INA) 6-3 6-3

Shimabukuro (JPN) b. Lam (HKG) 6-2 6-4

Gakhov (RUS) b. Prata (POR) 6-4 7-6(5)