Wimbledon: Parlano Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Fognini “L’erba è lentissima e sulla seconda palla dell’avversario si può tranquillamente restare a fondo campo”

Fabio Fognini : “Voglio continuare a vincere qui, voglio arrivare a questa benedetta seconda settimana di Wimbledon.

Sono arrivato qui senza preparazione, senza tornei giocati sull’erba e credo di aver dimostrato ampiamente di poter valere un posto tra i primi 16. Ho vinto due partite difficili, al quinto set, contro avversari tosti.

Oggi mi è mancato il servizio, non riuscivo a caricare bene il colpo, ma per il resto sono molto soddisfatto. L’erba è lentissima e sulla seconda palla dell’avversario si può tranquillamente restare a fondo campo.

Contro Sandgren ci ho vinto 2 volte: lo scorso anno a Rio de Janeiro e Ginevra, due match molto combattuti: il primo finito al tie break del terzo set e il secondo con due tie break. La superficie avvantaggerà il suo tennis di potenza, speriamo di ottenere gli stessi risultati del 2018”.

Matteo Berrettini : “Sono cresciuto guardando le sue partite, le sue finali. Sul match point ci ho pensato ma dovevo pensare a me. Grandissimo rispetto per lui, mi ha dato la sua maglietta, ho raggiunto per la prima volta il terzo turno a Wimbledon, giocando su un campo grande.

Ho giocato bene, sono stato solido soprattutto di testa e sul servizio. Ho alzato il livello rispetto al primo turno, quindi tanta fiducia”