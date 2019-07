Da Cuneo: Il resoconto di giornata (02 Luglio)

Il 25.000 $ ITF maschile del Country Club Cuneo ha ritrovato oggi il campione uscente (nel 2018 il torneo era un 15.000 $) Tomas Martin Etcheverry che in 1 ora e 24 minuti ha superato il ligure Luca Prevosto, con un netto 6-1 6-4. L’ex numero 33 del mondo, Andrey Golubev, giocatore tornato a frequentare il circuito Challenger e Futures dopo alcune stagioni di stacco, kazako di crescita tennistica piemontese, ha alzato bandiera bianca contro il lombardo classe 1996 Nicolò Turchetti.

Un match contraddistinto da molti break, con 4 in favore dell’italiano e due in favore del tennista dell’est, che hanno fissato lo score sul 6-4 6-4 Turchetti. Passaggio di turno oggi anche per il 21enne veneto Luca Giacomini, numero 462 Atp, che pur al termine di una partita lottata ha avuto la meglio sul torinese Luca Tomasetto, giocatore che veste i colori in serie A2 a squadre dello Sporting Borgaro e si allena ai Ronchiverdi Torino seguito da Laurent Bondaz, sul punteggio di 6-4 6-2. Nulla da fare per l’under 18 piemontese Filippo Moroni, entrato in tabellone con una wild card, superato in due frazioni (6-3 5-2 rit.) dal bulgaro Dimitar Kuzmanov, testa di serie numero 3. Buona difesa del giovane azzurro ma non sufficiente a fare partita pari con il più esperto rivale.

Domani il torneo allineerà il main draw al secondo turno, con ben 11 incontri di singolare in programma. Esordio per la seconda testa di serie, l’olandese Jelle Sels, numero 306 del ranking mondiale, opposto al giovane azzurro Mattia Bellucci. Così per il numero 4, il ligure Andrea Basso, finalista due stagioni fa al Country Cuneo, chiamato all’esordio contro il lombardo Alessandro Petrone. Da seguire anche la prestazione del cesenate Francesco Forti, numero 8 del seeding e in stagione a segno nel 15.000 $ ITF alla Sport Club Nuova Casale, che troverà sulla sua strada Riccardo Balzerani. Un match dal pronostico aperto e interessante sotto il profilo tecnico.

Esordio anche per il numero 1 del seeding al Country Club Cuneo, il dominicano Jose Hernandez Fernandez, numero 273 del ranking mondiale, che troverà sulla sua strada il vercellese Pietro Rondoni, numero 525 Atp. In gara anche la testa di serie numero 5, l’israeliano Patael, e il numero 6 del seeding, l’olandese Brouwer, contro Mirko Cutuli.

L’ultimo giocatore a qualificarsi oggi per il 2° turno del M25 di Cuneo è stato oggi il piemontese Julian Ocleppo che ha battuto al termine di un confronto molto lottato (6-7 6-1 6-4) in 2 ore e 36 minuti il corregionale Nicola Cigna (wild card).

Domani si parte alle 11,30. Il terzo match sul campo 1 vedrà in prima linea il numero 1 Jose Hernandez Fernandez contro Pietro Rondoni.