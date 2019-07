Da Wimbledon: Parlano Andreas Seppi e Camila Giorgi. Camila “Disputerò tutti i tornei statunitensi in programma nelle prossime settimane iniziando da Washington fino agli US Open”

Andreas Seppi : “Sì, sono molto soddisfatto della mia prestazione, mi è sfuggito il Tie break del secondo parziale ma ho giocato due buonissimi set nel terzo e nel quarto. Sono molto contento di essere nuovamente al secondo turno dei Championships, vorrei fare un passo in più rispetto allo scorso anno.

È sempre bello tornare qui a Wimbledon, mi fa molto piacere esserci. E’ un torneo speciale per me dove ho sempre giocato un buonissimo tennis, speriamo di poterci venire a giocare ancora per qualche anno.

E’ bello vedere altri giocatori italiani vincere su questa superficie. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego praticano un tennis che si adatta alla grande all’erba, entrambi servono bene e sono molto aggressivi.

Complimenti a loro per i due titoli conquistati e mi auguro che riescano ad andare avanti anche qui.”

Camila Giorgi : “Sì, sono guarita completamente, ho programmato di giocare Eastbourne solamente alla vigilia poiché dovevo essere sicura di aver recuperato al 100%.

Ho iniziato ad allenarmi una settimana prima del torneo però mi sto riprendendo, devo solo ritrovare un po’ di continuità e ricominciare finalmente a giocare. Disputerò tutti i tornei statunitensi in programma nelle prossime settimane iniziando da Washington fino agli US Open”.