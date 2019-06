Wimbledon: Cecchinato con Seppi, Sonego insieme allo spagnolo Carballes Baena

E’ stata pubblicata l’entry list del doppio maschile per quanto concerne il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Ci saranno tre azzurri ammessi di diritto nel tabellone principale: Marco Cecchinato farà coppia con Andreas Seppi (hanno giocato insieme anche al Roland Garros, perdendo al primo turno contro la coppia franco-austriaca composta da Mahut e Melzer), mentre Lorenzo Sonego giocherà al fianco dello spagnolo Roberto Carballes Baena per la prima volta assoluta in carriera.

Tra gli alternates, fuori di sette posti, figura anche Paolo Lorenzi, che ha deciso di iscriversi con David Vega Hernandez. Fuori di diciassette posizioni, invece, Alessandro Motti e Julian Ocleppo.

ENTRY LIST DOPPIO MASCHILE:

MAIN DRAW: Marco Cecchinato/Andreas Seppi

MAIN DRAW : Lorenzo Sonego/Roberto Carballaes Baena (ESP)

ALT-7: Paolo Lorenzi/David Vega Hernandez (ESP)

ALT-17: Alessandro Motti/Julian Ocleppo