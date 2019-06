ATP Halle: Andreas Seppi agli ottavi di finale

Martedì pomeriggio Andreas Seppi ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle. Il 35enne caldarese si è imposto al primo turno sul tedesco Mats Moraing (ATP 223) in due set con il punteggio di 6-4, 7-6(4).



Seppi oggi ha vinto la sua quarta partita stagionale sull’erba in cinque uscite. Nei “Gerry Weber Open”, il numero 69 del mondo ha raggiunto per la settima volta in carriera gli ottavi di finale. Nelle qualificazioni, l’azzurro ha superato sabato il canadese Brayden Schnur (ATP 106) per 6-4, 7-5, domenica si è affermato pure sul tedesco Mischa Zverev (ATP 114) in due set per 6-3, 6-2.

L’altoatesino è stato fortunato nel sorteggio. Seppi ha affrontato al primo turno nel tabellone principale il tedesco Mats Moraing, giocatore proveniente dalle qualificazioni che quest’anno non aveva ancora vinto una partita nel circuito ATP. Il numero 223 del mondo ha però eliminato nel weekend due ottimi giocatori come Andrej Rublec e Denis Kudla.

La partita era equilibrata fin dall’inizio. Fino al 5-4 a favore di Seppi entrambi tennisti hanno portato a casa il loro turno di battuta. Poi nel decimo game l’azzurro ha strappato il servizio a Moraing, aggiudicandosi il set per 6-4. Nella seconda frazione di gioco sia Seppi che il tedesco non hanno concesso nemmeno una palla break fino al 6-6. Nel tiebreak l’altoatesino ha dimostrato tutta la sua classe, imponendosi dopo un’ora e 17 minuti di gioco per 7-4.

Grazie a questa vittoria, Seppi ha già conquistato 65 (20 dalle qualificazioni) dei 90 punti ATP che dovrà difendere questa settimana. Negli ottavi di finale l’azzurro sfiderà il vincente del match tra la testa di serie numero 6 georgiana Nikoloz Basilashvili (ATP 17) ed il connazionale Matteo Berrettini (ATP 22), che lo scorso weekend ha vinto il torneo di Stoccarda.