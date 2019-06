Dopo 2 anni e mezzo termina il rapporto tra Marco Cecchinato e Simone Vagnozzi

Simone Vagnozzi tramite i social ha annunciato la fine del suo rapporto di collaborazione con Marco Cecchinato, che durava oramai da 2 anni e mezzo.

“Oggi dopo 2 anni e mezzo trascorsi insieme, Io e Marco abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra collaborazione e intraprendere delle nuove strade.

Niente cancellerà quanto di incredibile fatto in questi anni…

1 semifinale slam

3 titoli Atp

E il best ranking raggiungendo la posizione N.16 Atp.

Abbiamo condiviso momenti di assoluta gioia alternati a situazioni tutt’altro che facili ma quello che abbiamo costruito insieme rimarrà sempre qualcosa di speciale!

Ringrazio Marco per la fiducia che ha riposto in me in tutto il nostro percorso e gli auguro il meglio per il suo futuro.