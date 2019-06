ATP s’Hertogenbosch: Chardy dà forfait e Thomas Fabbiano entra in tabellone. Ora sfida con Seppi (con il nuovo tabellone)

Thomas Fabbiano è entrato come lucky loser nel torneo ATP 250 di s’Hertogenbosch.

L’azzurro, che ieri aveva perso al turno decisivo di quali dal connazionale Jannik Sinner, e dopo il forfait di questo pomeriggio di Jeremy Chardy è entrato nel tabellone principale dove sfiderò in un derby tutto italiano Andreas Seppi.

Il nuovo Md

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

(Q) Sinner, Jannik vs Jarry, Nicolas

Sonego, Lorenzo vs Kukushkin, Mikhail

Bedene, Aljaz vs (8) Gasquet, Richard

(3) de Minaur, Alex vs Bye

(LL) Fabbiano, Thomas vs Seppi, Andreas

Thompson, Jordan vs (Q) Paul, Tommy

Sousa, Joao vs (6) Tiafoe, Frances

(5) Goffin, David vs (Q) Davidovich Fokina, Alejandro

Ebden, Matthew vs Herbert, Pierre-Hugues

(WC) de Bakker, Thiemo vs Mannarino, Adrian

Bye vs (4) Verdasco, Fernando