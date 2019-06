Challenger Prostejov, Surbiton e Little Rock: I risultati con il dettagliato del Day 6

Challenger Prostejov CH | Terra | e92.040 – Finale

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Pablo Andujar vs [11] Attila Balazs



CH Prostejov Pablo Andujar [3] Pablo Andujar [3] 40 4 Attila Balazs [11] • Attila Balazs [11] 40 0 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 4-0 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Challenger Surbiton CH | Erba | e137.560 – Quarti di Finale e Semifinali

Center – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Viktor Troicki vs [8] Ivo Karlovic



CH Surbiton Viktor Troicki Viktor Troicki 0 0 Ivo Karlovic [8] • Ivo Karlovic [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Karlovic 0-0

2. [4] Daniel Evans vs [6] Marius Copil



Il match deve ancora iniziare

3. Viktor Troicki OR [8] Ivo Karlovic vs [15] Matthias Bachinger OR [5] Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [15] Matthias Bachinger vs [5] Denis Kudla



CH Surbiton Matthias Bachinger [15] Matthias Bachinger [15] 0 0 Denis Kudla [5] • Denis Kudla [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Kudla 0-0

2. Soonwoo Kwon / Ramkumar Ramanathan vs [WC] Daniel Evans / Lloyd Glasspool



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Marcel Granollers / Ben McLachlan vs [3] Luke Bambridge / Marcus Daniell



Il match deve ancora iniziare

Challenger Little Rock CH | Cemento | $81.240 – Quarti di Finale e Semifinali

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. [13] Thai-Son Kwiatkowski vs [6] Christopher Eubanks



Il match deve ancora iniziare

2. [12] Duckhee Lee vs [4] Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Treat Huey / Max Schnur vs Hans Hach Verdugo / Donald Young (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [12] Duckhee Lee OR [4] Mitchell Krueger vs [7] Darian King OR [PR] Raymond Sarmiento



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. Ryan Shane vs [8] Dudi Sela



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Darian King vs [PR] Raymond Sarmiento



Il match deve ancora iniziare

3. John Paul Fruttero / Ji Sung Nam vs [ITF] Matias Franco Descotte / Orlando Luz (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Ryan Shane OR [8] Dudi Sela vs [13] Thai-Son Kwiatkowski OR [6] Christopher Eubanks



Il match deve ancora iniziare