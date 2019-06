Roland Garros: Fuori Simona Halep. Semifinale tra Anisimova e Barty

Simona Halep non sarà in grado di difendere il titolo conquistato un anno fa al Roland Garros. La rumena, favorita numero uno nel tabellone femminile, è stata eliminata allo stadio dei quarti di finale dalla 17enne americana Amanda Anisimova, che ha dominato il match per 6-2 6-4 surclassando l’avversaria con una serie di vincenti.

La rivelazione di questa edizione degli Open di Francia dovrà vedersela ora con Ashleigh Barty. Anch’essa per la prima volta in una semifinale dello Slam, l’australiana ha superato per 6-3 7-5 la statunitense Madison Keys.