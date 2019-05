ITF Junior: Matteo Arnaldi semifinalista al Bonfiglio. La situazione aggiornata per il Roland Garros Junior

Questa settimana è svolto il più importante torneo junior italiano, il Bonfiglio, grado JA, il più livello in assoluto, a seguire solo le prove del grande slam. Buone prestazioni in campo maschile, meno in quello femminile tra gli italiani che hanno partecipato al torneo che si conclude oggi. Nel dettaglio dei risultati degli italiani, il più bravo è stato Matteo Arnaldi che ha raggiunto le semifinali, sconfitto in due set dal ceco Forejtek.

Filippo Moroni si è fermato ai quarti di finale, Marco Furlanetto (proveniente dalle qualificazioni) al secondo turno, Luciano Darderi, Alessandro Conca, Biagio Gramaticopolo, Lorenzo Rottoli, Francesco Passaro, Luca Nardi e Giacomo Dambrosi al primo turno. Dei 34 italiani che hanno partecipato alle qualificazioni, come detto, l’unico a superarle è stato Furlanetto. Il torneo che è stato vinto da Forejtek che ha superato in finale l’argentino Tirante per 6-3 6-4.

Nel torneo femminile la più brava delle nostre è stata Federica Rossi che ha raggiunto i quarti di finale in doppio (in coppia con la danese Tauson) e il terzo turno in singolare. Lisa Pigato si è fermata al secondo turno, Melania Delai, Matilde Mariani, Cristina Tiglea, Rubina de Ponti, Beatrice Stagno, Sara Ziodato e Matilde Paoletti al primo turno. Delle 33 ragazze che hanno partecipato alle qualificazioni, nessuna è riuscita a raggiungere il main draw. Il torneo è stato vinto dalla americana Alexa Noel che ha superato la tennista del Burundi Sada Nhimana per 6-2 6-4.

Solo altri due italiani hanno partecipato a tornei junior in questa settimana, sono Marco Mania e Riccardo Masiero che non hanno superato le qualificazioni nel J4 in Montenegro.

Riprendiamo l’entry list del Roland Garros, con importanti novità per le ragazze italiane che erano in attesa di sapere se riusciranno ad entrare nel tabellone delle qualificazioni. Nel maschile la testa di serie numero 1 sarà Lorenzo Musetti. Testa di serie anche Giulio Zeppieri, attualmente al numero 12 del seeding. Certi del main draw anche Francesco Passaro (27), Matteo Arnaldi (30) e Flavio Cobolli (38). Esiste sempre la possibilità teorica della partecipazione al Roland Garros Junior anche di Jannik Sinner, che ha l’età per giocare il Roland Garros, anche se non ha classifica. Per lui potrebbe valere una regola dell’ITF, che, visto il suo ranking ATP, sarebbe ammesso di diritto al main draw.

Potrebbe non esserci nessun italiano invece nelle qualificazioni, l’unico con qualche possibilità di entrare è Luciano Darderi, per ora fuori di 10 posti (+5 rispetto alla scorsa settimana).

Nel femminile non si è iscritta Elisabetta Cocciaretto, per ora nessuna italiana è dentro il main draw, ma è praticamente certa di entrarvi Melania Delai, ora fuori di 2 posti. Nelle qualificazioni ci saranno Sara Ziodato (ora 15 nel seeding delle quali) e Federica Rossi, (al numero 23). La novità è che dovrebbero entrare anche Martina Biagianti e Lisa Pigato, attualmente fuori di 6 e 7 posti (recuperati 5 posti in una settimana per entrambe). Si sono ritirate invece Eleonora Alvisi e Federica Sacco.

Paolo Angella