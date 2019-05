Roland Garros: Sorteggio Italiani. Fognini sfida Andreas Seppi. Lorenzo Sonego con Roger Federer

Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros ha svelato gli avversari dei tennisti italiani presenti a Parigi. In campo maschile Roger Federer, al ritorno sulla terra battuta parigina dopo 3 anni di assenza, inizierà contro il nostro Lorenzo Sonego , che recentemente ha raggiunto i quarti di finale a Monte Carlo.

Fabio Fognini, numero 11 del ranking mondiale e nona testa di serie sfiderà Andreas Seppi.

Marco Cecchinato, numero 19 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, alla terza presenza nel tabellone principale di questo Slam dove dodici mesi fa ha raggiunto una storica semifinale, affronterà al primo turno il francese Nicolas Mahut, numero 253 Atp, in tabellone con una wild card (sarà il suo 17esimo e ultimo Roland Garros.

Matteo Berrettini, numero 32 Atp e 30esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros, dovrà vedersela con lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 della classifica mondiale.

Non è stato granché fortunato Thomas Fabbiano, numero 98 Atp, alla terza presenza nel tabellone principale parigino, chiamato ad esordire contro il croato Marin Cilic, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie.

Dovranno aspettare invece per conoscere i nomi dei loro avversari i qualificati Stefano Travaglia e Salvatore Caruso.

Lo spot di tutti gli azzurri in gara

(9) Fabio Fognini vs Andreas Seppi

Qualifie vs Federico Delbonis

Taylor Fritz vs Bernard Tomic

Steve Johnson vs (18) Roberto Bautista agut

(24) Stan Wawrinka vs Jozef Kovalik

Reilly Opelka vs Cristian Garin

Janko Tipsarevic vs Grigor Dimitrov

Thomas Fabbiano vs (11) Marin Cilic

(16) Marco Cecchinato vs Nicolas Mahut

Robin Haase vs Philipp Kohlschreiber

Jiri Vesely vs Leonardo Mayer

Marton Fucsovics vs (17) Diego Schwartzman

(29) Matteo Berrettini vs Pablo Andujar

Casper Ruud vs Ernests Gulbis

Malek Jaziri vs Qualifie

Lorenzo Sonego vs (3) Roger Federer