Roland Garros: LIVE Qualificazioni Italiani. Travaglia e Caruso al turno finale. Ok Gatto Monticone. Out Quinzi e Mager

I risultati dei giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni del Roland Garros.

Turno decisivo M

(31) Salvatore Caruso (ITA) c. Dustin Brown (GER)

(13) Stefano Travaglia (ITA) c. Steve Darcis (BEL)

Secondo turno F

Martina Trevisan (ITA) c. Timea Babos (HUN)

Giulia Gatto-Monticone (ITA) c. Francesca Di Lorenzo (USA)

Jasmine Paolini (ITA) c. Rebecca Sramkova (SVK)

Roland Garros Qualificazioni Grand Slam | Terra | 2° Turno

Court 6 – Ore: 10:00 – 3° Incontro

Ze Zhang vs Salvatore Caruso



GS Roland Garros Ze Zhang Ze Zhang 2 2 Salvatore Caruso [31] Salvatore Caruso [31] 6 6 Vincitore: Salvatore Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Ze Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Ze Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ze Zhang 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Ze Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Ze Zhang 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ze Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ze Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ze Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 10:00 – 3° Incontro

Stefano Travaglia vs Nino Serdarusic



GS Roland Garros Stefano Travaglia [13] Stefano Travaglia [13] 6 6 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 4 4 Vincitore: Stefano Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Nino Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Nino Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Nino Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Nino Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Nino Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Nino Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Nino Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Nino Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Nino Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 2-0 → 2-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Nino Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Santiago Giraldo Santiago Giraldo 30 4 7 3 Gianluca Mager [24] • Gianluca Mager [24] 0 6 6 0 Vincitore: Santiago Giraldo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Gianluca Mager 0-15 0-30 3-0 Santiago Giraldo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Gianluca Mager 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Santiago Giraldo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Santiago Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Santiago Giraldo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Gianluca Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Santiago Giraldo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Gianluca Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Santiago Giraldo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Santiago Giraldo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Gianluca Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Santiago Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Santiago Giraldo 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Gianluca Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Santiago Giraldo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Gianluca Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Santiago Giraldo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Santiago Giraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Gianluca Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Santiago Giraldo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Santiago Giraldovs

Court 13 – Ore: 10:00 – 3° Incontro

Gianluigi Quinzi vs Manuel Guinard



GS Roland Garros Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 3 6 Manuel Guinard Manuel Guinard 6 7 Vincitore: Manuel Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Gianluigi Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Gianluigi Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Gianluigi Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Manuel Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Gianluigi Quinzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Gianluigi Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Manuel Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Gianluigi Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Manuel Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Gianluigi Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Gianluigi Quinzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Manuel Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Gianluigi Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Gianluigi Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Manuel Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 10:00 – 3° incontro

Stefano Napolitano vs Oscar Otte



GS Roland Garros Stefano Napolitano Stefano Napolitano 4 1 Oscar Otte [23] Oscar Otte [23] 6 6 Vincitore: Oscar Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Oscar Otte 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Stefano Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Oscar Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Stefano Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Stefano Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 10:00 – 5° Incontro

Simone Bolelli vs Dominik Koepfer



Il match deve ancora iniziare

Roland Garros Qualificazioni Grand Slam | Terra | 1° Turno

Court 15 – Ore: 10:00 – 2° Turno

Varvara Flink vs Giulia Gatto-monticone