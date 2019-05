Roland Garros: LIVE Primo Turno Qualificazioni Italiani. Le azzurre sorridono. Tre out tra i maschietti

I risultati dei giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni del Roland Garros.

Secondo turno M

(31) Salvatore Caruso (ITA) c. Ze Zhang (CHN)

Simone Bolelli (ITA) c. Dominik Koepfer (GER)

Gianluigi Quinzi (ITA) c. Manuel Guinarde (FRA)

Stefano Napolitano (ITA) c. (23) Oscar Otte (GER)

(13) Stefano Travaglia (ITA) c. Nino Serdarusic (CRO)

(24) Gianluca Mager (ITA) c. Santiago Giraldo (COL)

Secondo turno F

Martina Trevisan (ITA) c. Timea Babos (HUN)

Jasmine Paolini (ITA) c. Rebecca Sramkova (SVK)

Roland Garros Qualificazioni Grand Slam | Terra | 1° Turno

Court 14 – Ore: 10:00

Mathias Bourgue vs Matteo Viola



Mathias Bourgue vs Matteo Viola

GS Roland Garros Mathias Bourgue 4 6 6 Matteo Viola 6 1 3 Vincitore: Mathias Bourgue

Geoffrey Blancaneaux vs Andrea Arnaboldi



Geoffrey Blancaneaux vs Andrea Arnaboldi

GS Roland Garros Geoffrey Blancaneaux 7 3 6 Andrea Arnaboldi 6 6 3 Vincitore: Geoffrey Blancaneaux

Court 13 – Ore: 10:00 – 2° Incontro

Paolo Lorenzi vs Enzo Couacaud



Paolo Lorenzi vs Enzo Couacaud

GS Roland Garros Paolo Lorenzi [3] 6 4 0 Enzo Couacaud 4 6 6 Vincitore: Enzo Couacaud

Court 10 – Ore: 10:00 – 3° Incontro

Jasmine Paolini vs Anna Zaja



Jasmine Paolini vs Anna Zaja

GS Roland Garros Jasmine Paolini 6 6 Anna Zaja 2 4 Vincitore: Jasmine Paolini

Court 12 – Ore: 10:00 – 2° Incontro

Martina Trevisan vs Tereza Smitkova



Martina Trevisan vs Tereza Smitkova

GS Roland Garros Martina Trevisan 4 6 6 Tereza Smitkova [14] 6 3 2 Vincitore: Martina Trevisan

5° Incontro

Liudmila Samsonova vs Martina Di giuseppe