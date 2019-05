Masters 1000 Roma: Termina il torneo deglii italiani. Fuori anche Fabio Fognini

Fabio Fognini saluta agli ottavi di finale gli Internazionali BNL d’Italia, dovendo inchinarsi al giocatore più “caldo” del momento, quel Stefanos Tsitsipas che una settimana fa a Madrid ha sconfitto sia Alexander Zverev che il “re del rosso” Rafa Nadal, cedendo solo in finale al muro di gomma Djokovic.

Il greco si è imposto su un “Pietrangeli” gremito e tutto dalla parte del ligure per 64 63 lo score, in un’ora e 12 minuti.

Masters 1000 Roma 1000 | Terra | e5.207.405

ATP Rome Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 6 6 Fabio Fognini [10] Fabio Fognini [10] 4 3 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

ATP Rome Borna Coric [13] Borna Coric [13] 6 4 6 Roger Federer [3] Roger Federer [3] 2 6 7 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Federer 0-15 0-40 3-5 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 R. Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Federer 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Federer 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 4-0 → 4-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

