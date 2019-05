Challenger Lisbona: Il Main Draw. Diversi azzurri al via

Parte Alta

(1/WC) Mannarino, Adrian vs Bye

Darcis, Steve vs Qualifier

(ITF) Ehrat, Sandro vs Aragone, JC

Bye vs (13) Krueger, Mitchell

(11) Giustino, Lorenzo vs Bye

Kolar, Zdenek vs Cachin, Pedro

Robredo, Tommy vs Janvier, Maxime

Bye vs (6) Fratangelo, Bjorn

(4) Sousa, Pedro vs Bye

Marcora, Roberto vs Tatlot, Johan

Vilella Martinez, Mario vs Moroni, Gian Marco

Bye vs (15) Domingues, Joao

(10) Bagnis, Facundo vs Bye

Safwat, Mohamed vs (ITF) Jacq, Gregoire

De Schepper, Kenny vs Quiroz, Roberto

Bye vs (8) Duckworth, James

Parte Bassa

(7) Martinez, Pedro vs Bye

(WC) Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier

(ITF) Brancaccio, Raul vs Arnaboldi, Andrea

Bye vs (12) Giannessi, Alessandro

(14) Lopez Perez, Enrique vs Bye

(WC) Cacao, Tiago vs Arguello, Facundo

Gaio, Federico vs (WC) Elias, Gastao

Bye vs (3) Andreozzi, Guido

(5) Popyrin, Alexei vs Bye

Gombos, Norbert vs (ITF) Barranco Cosano, Javier

Gimeno-Traver, Daniel vs Benchetrit, Elliot

Bye vs (9) Giron, Marcos

(16) Polmans, Marc vs Bye

Torpegaard, Mikael vs Zapata Miralles, Bernabe

(ITF) Bonadio, Riccardo vs Karlovskiy, Evgeny

Bye vs (2/WC) Carballes Baena, Roberto