Dal Foro Italico: Filippo Baldi “Volevo dare tutto, non vengo da un bel periodo ma giocare qui mi dà tantissima energia”

Filippo Baldi : “Volevo dare tutto, non vengo da un bel periodo ma giocare qui mi dà tantissima energia. Volevo dimostrarlo a me stesso e voglio dimostrarlo a me stesso anche domenica. Oggi facevo sempre le scelte giuste. Sono stato mentalmente solido, ho giocato pesante di dritto, ho servito portandolo fuori dal campo anche se non velocissimo.”

“Sul 5-3 per me nel primo e servizio, poi, ho avuto due set point io prima di chiudere, ha avuto due palle break lui per rientrare, io ho giocato molto bene e lui ha spaccato una racchetta.

Fritz? Lo conosco, ci ho giocato due volte da junior. Mi ha battuto sempre, una facile e una molto lottata, ma è passato tanto tempo”.