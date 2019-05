ITF Junior Salsomaggiore: Flavio Cobolli avanti in rimonta, ok Passaro e Rossi

Giornata di pioggia a Salsomaggiore Terme, sui cui campi in terra battuta è in corso fino a domenica la trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer. Si è giocato outdoor fino alle 10.30 circa, dopodiché è stato reso necessario spostare l’intero programma dei singolari sui campi al coperto di Cabriolo e Fidenza. Nel pomeriggio è uscito un bel sole sulla cittadina termale e si sono così potute disputare all’aperto tutte e quattro le semifinali di doppio.

Nel torneo maschile ci sarà sicuramente almeno un finalista italiano, che uscirà dalla sfida tra Samuel Vincent Ruggeri, in tabellone con una wild card, e Francesco Passaro, numero quattro del seeding. Il primo ha vinto un match rocambolesco con Biagio Gramaticopolo per 6-1 al terzo set, mentre il perugino si è sbarazzato piuttosto agevolmente dello statunitense Mandlik con lo score di 6-2 6-4.

Prosegue la corsa di Flavio Cobolli, il quale ha battuto il secondo favorito per la conquista del titolo, Tyler Zink, in rimonta per 5-7 6-1 6-4 in una battaglia che ha superato le due ore di gioco. Sulla sua strada verso la finale incontrerà il giapponese Mochizuki, che ha nuovamente impressionato il pubblico emiliano lasciando le briciole all’olandese Weststrate.

Due italiane in semifinale nel torneo femminile: c’è ancora la possibilità che la finale di domenica veda affrontarsi Sara Ziodato e Federica Rossi. Entrambe sono reduci da due derby: la triestina, classe 2002, si è imposta su una buona, ma a tratti piuttosto nervosa, Arianna Zucchini per 6-1 7-6(1), mentre la valtellinese ha superato Matilde Paoletti per 6-4 6-1 nell’unico incontro di singolare che si è svolto al TC Fidenza. Le altre due semifinaliste sono la russa Alina Charaeva, numero uno del tabellone, che ha regolato Lisa Pigato con un doppio 6-3 e Carlota Martinez Cirez, che ha avuto bisogno di tre parziali per arginare la resistenza di Federica Trevisan.

TORNEO MASCHILE

Vincent Ruggeri (ITA) b. Gramaticopolo (ITA) 7-5 1-6 6-1

Passaro (4,ITA) b. Mandlik (USA) 6-2 6-4

Mochizuki (3,JPN) b. Weststrate (NED) 6-1 6-4

Cobolli (6,ITA) b. Zink (2,USA) 5-7 6-1 6-4

TORNEO FEMMINILE

Charaeva (1,RUS) b. Pigato (7,ITA) 6-3 6-3

Ziodato (4,ITA) b. Zucchini (ITA) 6-1 7-6(1)

Rossi (6,ITA) b. Paoletti (ITA) 6-4 6-1

Martinez Cirez (2,ESP) b. Trevisan (ITA) 6-2 5-7 6-1