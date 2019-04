Matteo Berrettini dopo il successo a Budapest: “Il servizio è stata la chiave”.

“È stato un match duro. Le condizioni erano difficili, c’era freddo e vento. Le palle si muovevano tanto. Ero molto concentrato sul mio gioco e dopo il primo set mi sono detto di lottare game dopo game, punto dopo punto e sono veramente contento perché è stata dura.

Il servizio è stata la chiave. Ho migliorato molto il rovescio e il dritto che soprattutto sulla terra è una buona arma. Oggi è stata una grande giornata da questo punto di vista. Ma durante il torneo il servizio e il rovescio mi hanno aiutato tanto”.

“A Monte Carlo Fabio è migliorato match dopo match. Ovviamente la vittoria più importante è stata la finale ma ha battuto Rafa, sfoggiando una prestazione incredibile. Sono contento per lui e per l’Italtennis in generale”.