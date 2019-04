ITF Junior: nel J2 di Firenze vince Filippo Moroni. Finale per Sara Ziodato. Gramaticopolo e Malgaroli vincono nel doppio

La maggior parte dei tennisti italiani hanno partecipato al torneo di grado 2 che si è disputato a Firenze con la conclusione, come da tradizione nella giornata del lunedì dell’Angelo.

Tra i ragazzi Filippo Moroni ha vinto il torneo, superando in finale il polacco Marek in tre set.

Biagio Gramaticopolo ha perso proprio da Moroni in semifinale. Si sono fermati ai quarti di finale Luca Nardi, Francesco Passaro e Marco Furlanetto, al secondo turno Flavio Cobolli, Marcello Serafini, Pietro Marino e Lorenzo Rottoli, al primo turno Samuel Vincent Ruggeri, Luciano Darderi, Giorgio Tabacco, Mattia Bernardi, Francesco Maestrelli e Leonardo Malgaroli.

Non si sono qualificati Giulio Perego, Matteo Gigante, Riccardo Tomassetti, Nicola Cigna, Gilberto Casucci, Benito Massacri, Giovanni Peruffo, Guelfo Baldovinetti, Federico Serena, Leonardo Rossi, Andrea Cugini, Leonardo Biasiolo, Jacopo Landini, Luca Castagnola, Riccardo Trione, Samuele Pieri, Stefano D’Agostino, Alberto Orso, Jonas Greif, Enrico Wood e Lorenzo Vincenti.

Nel doppio vittoria della coppia italiana formata da Biagio Gramaticopolo e Leonardo Malgaroli che in finale hanno battuto gli altri italiani Francesco Maestrelli e Samuel Vincent Ruggeri.

Ne femminile Sara Ziodato ha raggiunto la finale superata solo dalla slovena Lovric. Ha raggiunto la semifinale Lisa Pigato, anche lei battuta dalla Lovric. Eliminata ai quarti di finale Eleonora Alvisi, al secondo turno Federica Rossi, Matilde Mariani, Cristina Tiglea, Alessandra Simone e Matilde Paoletti, al primo turno Anna Paradisi (wild card del 2005), Beatrice Ricci, Camilla Raggi, Federica Trevisan, Sofia Rocchetti, Alice Amendola e Valentina Gaggini.

Non si sono qualificate Cristina Pescucci, Giorgia Di Muzio, Federica Urgesi, Chiara Fornasieri, Bianca Caselli, Barbara Dessolis, Asia Serafini, Sofia Pizzoni, Virginia Ferrara, Elena Raffaeta, Giulia Martinelli, Sonia Cassani, Milena Jevtovic, Erica Segoni, Denise Valente, Carlotta Moccia, Andrea Maria Artimedi, Giorgia Pedone, Emma Valletta, Beatrice Stagno, Lara Pfeifer e Diletta Cherubini.

Per il resto, al J2 Open d’Istres in Francia, quarti di finale per Federica Sacco, al J3 in Tunisia, secondo turno per Andrea Fiorentini, in Turchia, torneo J3, semifinale per Fausto Tabacco e, nel femminile, primo turno per Camilla Zanolini, proveniente dalle qualificazioni.

Paolo Angella