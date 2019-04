ATP Budapest: Lajovic si ritira, Jannik Sinner entra in tabellone come lucky loser

Dusan Lajovic, recente finalista nel Masters 1000 di Monte Carlo, ha annunciato pochi istanti fa il suo ritiro dal tabellone principale del torneo ATP 250 di Budapest a causa di un infortunio al gomito. A beneficiare del forfait del tennista di Belgrado è l’italiano Jannik Sinner che, nonostante la sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni per mano del tedesco Yannick Maden, giocherà per la prima volta in carriera nel main draw di un torneo del circuito maggiore: oggi pomeriggio, non prima delle 16.30, affronterà sul Campo Centrale (con diretta televisiva su SuperTennis) l’ungherese Mate Valkusz, wild card e n.323 ATP.