Challenger Leon: Il Main Draw. Nessun azzurro presente

Parte Alta

(1) Bublik, Alexander vs Bye

Redlicki, Michael vs Griekspoor, Scott

Petrovic, Danilo vs (WC) Tipsarevic, Janko

Bye vs (13) Smith, John-Patrick

(12) Quiroz, Roberto vs Bye

(WC) Gomez, Lucas vs Qualifier

(WC) Cossu, Milledge vs Qualifier

Bye vs (6) Basic, Mirza

(3) Eubanks, Christopher vs Bye

Broady, Liam vs Olivo, Renzo

(ITF) Menezes, Joao vs (ITF) Artunedo Martinavarro, Andres

Bye vs (15) Miedler, Lucas

(9) Krstin, Pedja vs Bye

Ortega-Olmedo, Roberto vs Takahashi, Yusuke

(PR) Gomez-Herrera, Carlos vs (WC) Lopez Villasenor, Gerardo

Bye vs (5) Ofner, Sebastian

Parte Bassa

(8) Safwat, Mohamed vs Bye

Durasovic, Viktor vs Gojo, Borna

Escobar, Gonzalo vs King, Kevin

Bye vs (10) Young, Donald

(14) Rola, Blaz vs Bye

Estrella Burgos, Victor vs Huesler, Marc-Andrea

(ITF) Guinard, Manuel vs Pavic, Ante

Bye vs (4) Brown, Dustin

(7) Ward, James vs Bye

Descotte, Matias Franco vs (ITF) Crepatte, Baptiste

(ITF) Mansouri, Skander vs Escobedo, Ernesto

Bye vs (11) King, Darian

(16) Arevalo, Marcelo vs Bye

(WC) Patiño, Luis vs Sarkissian, Alexander

Seyboth Wild, Thiago vs King, Evan

Bye vs (2) Menendez-Maceiras, Adrian