Da Monte Carlo: Parlano Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Sonego “l’incontro più difficile è stato il primo turno delle qualificazioni, con la fatica. Da allora sono come su una nuvola”

Fabio Fognini : “Sono davvero contento. Ho disputato un ottimo match. Era un pezzo che non mi capitava. Ho attraversato un periodo nebuloso e spero di essermelo lasciato alle spalle. Ci sono tanti di quegli italiani qui, è formidabile, sono a casa. Inoltre con Lorenzo (Sonego) saremo in due ai quarti di finale. È un bene per l’Italia.”

Lorenzo Sonego : “Ho dormito due ore prima di disputare il mio primo match di qualificazioni. Ma avevo tanta di quella voglia di farmi questo regalo che il tutto resto non aveva importanza.”

Francamente, l’incontro più difficile è stato il primo turno delle qualificazioni, con la fatica. Da allora sono come su una nuvola. Non sono mai stato meglio. Era impensabile arrivare fino a qui, disputare tutti questi match contro dei super giocatori, acquistare esperienza. Voglio solo assaporare e godermi questi momenti.”